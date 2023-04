Di seguito, ecco le scelte ufficiali per Manchester City-Arsenal, big match della 33esima giornata di Premier League.



MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Dias, Akanji, Stones; Rodri; Gundogan; Bernardo Silva, De Bruyne, Grealish; Haaland. All. Guardiola



ARSENAL (4-3-3): Ramsdale; White, Holding, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Partey, Xhaka; Saka, G. Jesus, G. Martinelli. All. Arteta