Come già preannunciato, sarà l’israeliano Orel Grinfeld a dirigere Manchester City-Atalanta, terza gara del Gruppo C di Champions League. Il fischietto classe ’81 ha ben due precedenti con squadre italiane di club, sempre in campo europeo: Milan-Rijeka (gara di Europa League 17/18, 3-2) e Sassuolo-Genk (altra partita di Europa League ma l'anno prima, 16/17, 0-2).



C’è anche un precedente con la Nazionale di Roberto Mancini, in occasione della vittoria interna (2-0) contro la Finlandia del 23 marzo, match valevole per la qualificazione a Euro 2020.