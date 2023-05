Secondo quanto svelato dai Times, il Manchester City ha deciso di intraprendere una battaglia legale dopo aver presentato ricorso contro i 115 capi d'accusa sollevati dalla Premier League per presunte violazioni delle regole, contestando la legalità dell'indagine e il coinvolgimento dell'avvocato incaricato del processo disciplinare.



BATTAGLIA LEGALE - Il Times ha appreso che il City ha sollevato la controversia in relazione ai recenti cambiamenti nelle regole della Premier League, sostenendo che non dovrebbero applicarsi alle indagini su presunte violazioni delle regole in maniera retroattiva. Il club avrebbe contestato il coinvolgimento di Murray Rosen KC, capo della commissione giudiziaria indipendente della Premier League, come persona che nomina il presidente della commissione disciplinare. Il sito web di Rosen afferma che è un "membro del MCC e dell'Arsenal FC", si legge sul portale del quotidiano britannico.