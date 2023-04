Per molti è già una finale anticipata, per tutti sarà uno spettacolo. Stiamo parlando dell'andata dei quarti di finale di Champions League di scena stasera tra Manchester City e Bayern Monaco. Due colossi che si affrontano per un posto in semifinale.



In Inghilterra la prima delle due sfide che vedrà opposti i team di Guardiola e Tuchel. Il tedesco è subentrato a Nagelsmann e, proprio da sostituto, ha già vinto questo trofeo sulla panchina del Chelsea, proprio contro il catalano. Si affrontano due fra i migliori attacchi della Champions: 22 gol per gli inglesi, 21 per i tedeschi.



Il City, superato il Lipsia negli ottavi, dovrebbe confermare il 4-3-3 che sta volando in Premier e mettendo pressione all'Arsenal capolista. Battuto il Psg, i bavaresi puntano su un offensivo 4-2-3-1 con Thomas Muller e Sadio Mané ad alternarsi da punta. Il match sarà visibile in diretta tv in esclusiva su Sky. I canali su cui si potrà guardare la gara sono Sky Sport Football (numero 203) e il 253.



Le probabili formazioni:



Manchester City (433): Ederson; Stones, Akanji, Dias, Aké; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Bernardo Silva, Haaland, Grealish



Bayern Monaco (4231): Sommer; Pavard, De Ligt, Upamecano, Davies; Kimmich, Goretzka; Coman, Musiala, Muller; Mané