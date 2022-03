Bernardo Silva, stella del Manchester City, ha svelato al Times un retroscena legato al mercato estivo 2021: il portoghese ha chiesto la cessione, resa impossibile dalla mancanza di offerte adeguate.



"So che la gente soffre molto di più ma per me era dura perché ero lontano dalla mia famiglia. Ero abituato a tornare in Portogallo per un paio di giorni e mangiare con mia madre e mio padre. Era solo una cena ma ero con i miei genitori ed era bello. Non poterlo fare ha reso tutto difficile, Non è stato un bel momento, ero solo nel mio appartamento. Mi sentivo solo in Inghilterra, non ero felice e quando non sei felice non puoi fare il tuo lavoro al meglio. Ho parlato col club esprimendo il mio desiderio di avvicinarmi a casa. Non avevo niente contro il mio club, amo il Manchester City. Alla fine sono rimasto e darò come sempre il massimo per il tempo che starò qui".