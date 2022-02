Attimi di paura per la squadra del Manchester City, di ritorno dalla trionfale trasferta portoghese sul campo dello Sporting Lisbona. Al rientro in Inghilterra, l'aereo con a bordo Pep Guardiola e i suoi calciatori è stato costretto ad atterrare su Liverpool invece di Manchester per garantire le migliori condizioni possibili di sicurezza, a causa della tempesta Dudley, che ha colpito il Paese negli ultimi giorni con raffiche di vento fino a 66 kmh/h.



"Possiamo confermare che l'aereo che trasportava a casa la prima squadra da Lisbona è atterrato in sicurezza a Liverpool, dopo che i forti venti hanno costretto a una deviazione da Manchester", hanno dichiarato dall'aeroporto John Lennon di Liverpool. A confermare la situazione di pericolosità vissuta dalla delegazione del Manchester City la presa di posizione del Met Office, il servizio metereologico nazionale, che ha addirittura evocato il "possibile pericolo di vita" dopo aver diramato l'allarme per l'arrivo della violenta perturbazione.