Dopo le gare di ieri e oggi pomeriggio e in attesa del Monday Night, continua oggilacon il big match trasfida al vertice nel campionato inglese tra due allenatori che da sempre propongono un calcio spumeggiante, Pepe Maurizio: i Citizens sono reduci da due vittorie di fila, hanno recuperato terreno sul Liverpool, portandosi a meno tre dai Reds capolisti, e vogliono continuare l'inseguimento alla vetta, mentre i Blues sono tornati alla vittoria nell'ultimo turno dopo due ko di fila e non possono lasciare punti nella combattutissima corsa Champions chc coinvolge anche Manchester United e Arsenal. Sfida nella sfida quella tra i due bomber argentini Sergioe Gonzalo: il Kun è reduce da una tripletta contro i Gunners e ha realizzato 14 reti in campionato, mentre il Pipita ha trovato due gol nell'esordio in Premier e vuole conntinuare a regalare punti a chi l'ha fortemente voluto.Ederson; Walker, Stones, Laporte, Zinchenko; Fernardinho, Gundogan, de Bruyne; Sané, Aguero, Bernardo SilvaKepa; Azpilicueta, Rudiger, David Luiz; Marcos Alonso, Jorginho, Kante, Barkley; Pedro, Higuain, Hazard.