Kian Breckin è uno dei giovani più promettenti in casa Manchester City. Il centrocampista ha collezionato ben sette gol e quattro assist in ventuno presenze con l'U21 dei Citizens. Il classe 2003 ha vinto per ben due volte il campionato U18, nel 2020-21 e 2021-22, giocando un ruolo fondamentale nella squadra. Secondo il Sun, il figlio di Ian, difensore storico del Nottingham Forest, è nel mirino di ben cinque squadre: Liverpool, Chelsea, Southampton, Tottenham e Arsenal.