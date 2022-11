Brutto colpo alla testa per Aymeric Laporte, che durante la gara tra Manchester City e Brentford è caduto a terra dopo uno scontro con Pinnock. Il difensore spagnolo ha sbattuto la testa sul gomito dell'avversario ed è stato necessario l'intervento dello staff medico per medicare la ferita. Il gioco è rimasto fermo per otto minuti, al termine dei quali Laporte è tornato regolarmente in campo.