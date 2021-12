La sfida di Champions League tra Lipsia e Manchester City sarà l'occasione di vedere all'opera nelle fila dei tedeschi Dani Olmo, talento spagnolo seguito da diversi top club tra cui i Citizens di Pep Guardiola. L'allenatore spagnolo, durante la conferenza stampa prepartita ha commentato a riguardo: "Dani Olmo? Non siamo interessati. Detto questo, è bene sottolineare che si tratta di un calciatore eccezionale. Ammiro il fatto che ebbe il coraggio di lasciare il Barcellona per andare in Croazia a mostrare il suo talento".