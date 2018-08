In attesa di un comunicato ufficiale da parte del club, il Manchester City si augura che il responso degli esami a cui Kevin de Bruyne si è sottoposto nella giornata di ieri scongiurino il timore di un infortunio serio ai legamenti del ginocchio e dunque un periodo di stop non inferiore ai 3 mesi. Il centrocampista belga si è fermato nel corso dell'allenamento di ieri e sin da subito si è pensato al peggio. Già nel 2016 de Bruyne si infortunò al ginocchio restando ai box per 12 partite.



De Bruyne si è recato in mattinata a Barcellona per farsi visitare dal professore Cugat, che in passato ha già curato e operato i compagni di squadra Kompany, Gundogan e Mendy.