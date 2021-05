Oggi il Manchester City si gioca tutto nella finale di Champions League contro il Chelsea, ma ha già pianificato alcuni aspetti per la prossima stagione. Il Daily Mail, infatti, afferma che Raheem Sterling e Riyad Mahrez sono in vendita. I Citizens starebbero pensando di mettere sul mercato l'attaccante inglese, ormai non più un titolare per Pep Guardiola. L'algerino, invece, sarebbe una buona fonte di plusvalenza.