Julian Alvarez è un nuovo calciatore del Manchester City. Con una breve nota apparsa sui propri canali ufficiali, il club inglese ha comunicato di aver raggiunto un accordo economico col River Plate per l'attaccante classe 2000. Il nazionale argentino, che ha firmato un contratto fino al 2027, resterà in prestito al River fino al prossimo giugno. Il costo dell'operazione si aggira sui 20 milioni di euro, bonus compresi.



Julian Alvarez è stato a lungo accostato anche ai principali club italiani, con Inter, Milan e Juventus che hanno deciso però di non affondare il colpo dopo aver fatto seguire il calciatore a più riprese negli ultimi mesi. El Arana è reduce dalla vittoria del campionato argentino con 18 gol realizzati in 21 partite.