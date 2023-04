Kyle Walker è un giocatore del City dal 2017, quando il club di Manchester pagò 45 milioni di sterline più 5 di bonus al Tottenham per averlo. Dopo 240 presenze con vittoria di campionato, Carabao Cup e FA Cup, l'inglese lascerà il club in estate. Il suo contratto scade nel 2024, ma non ha più un ruolo fondamentale nella rosa. Secondo 90Min, l'Aston Villa di Unai Emery è interessato al giocatore, ma la squadra in pole è lo Sheffield United, club di Championship.