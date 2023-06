Ederson, portiere del Brasile e del Manchester City, ha parlato prima della sfida contro la Guinea in conferenza stampa, tornando sui festeggiamenti dopo la vittoria in Champions League: "Alcuni non bevono, ma per il Treble hanno fatto un'eccezione. Penso a Ruben Dias, ma per lui le cose non sono andate bene. Dopo due shot ha vomitato tutto nella borsa della madre di Grealish".