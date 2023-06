Ilkay Gundogan ha alzato la Champions League come capitano del Manchester City, ma è già sul punto di andarsene. Diverse indiscrezioni affermano che al centrocampista tedesco, 32 anni, sia stato offerto un triennale dal Barcellona, una stagione in più rispetto a quella che il City era disposto a garantirgli. Parlando a BBC Radio 5 Live, l'ex difensore dei Citizens Nedum Onuoha ha ammesso: "Non riesco a vederlo restare al City, altrimenti avrebbe già firmato".