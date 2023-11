Il Regno Unito attende il '' in, ma dovrà farlo ancora per un po': almeno fino alla. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, lae ilhannoin cui si affronteranno davanti a una giuria indipendente per affrontare quella che è già considerata la più grande udienza nella storia della competizione. Gli Sky Blues, campioni in carica, a febbraio sono stati accusati dalla Premier di, a seguito di un'indagine aperta nel 2018. La data era stata inizialmente fissata per il tardo autunno del 2024, fonti a conoscenza della situazione ritengono che- Il processo, altamente confidenziale, attualmente è nella fase in cui vengono raccolte le dichiarazioni dei testimoni, cosa che probabilmente non cambierà fino alla prossima primavera: seguendo le tappe prestabilite,. Eventuali ritardi potrebbero far slittare ulteriormente i procedimenti e se una delle parti coinvolte non dovesse essere soddisfatta della sentenza si potrà procedere con un ricorso in appello, allungando i tempi della vicenda.. Le accuse includono rivendicazioni sullae lacon un'indagine che la Premier League ha aperto nel 2018. Il club, da parte sua, nega ogni illecito. L', accusato di aver infranto le regole finanziarie a marzo, un mese dopo l'annuncio delle accuse al City, all'inizio di novembre, contro la quale ha presentato ricorso.- A seguito della sentenza sui Toffees, il Times ha paventato per ile ilrischi concreti per le potenziali violazioni che li riguardano. Tenendo conto della sanzione inflitta all'Everton,, qualora le accuse fossero provate da parte della commissione indipendente. Al momento, la penalizzazione maggiore nella storia del calcio inglese a livello di punti è stata di 30 punti contro il, nella stagione 2008/09, per trasferimenti irregolari di giocatori.