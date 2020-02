Intervenuto ai microfoni di 90min, il centrocampista del Manchester City Phil Foden , classe 2000, ha voluto stroncare le voci che lo ritenevano pronto a lasciare i Citizens: “Fino ad ora ho giocato 50 partite, direi che i numeri parlano da soli. Voglio restare qui il più a lungo possibile. Guardiola ha detto grandi cose su di me nelle sue interviste, ascoltare certe parole mi ha fatto venire ancora più voglia di lavorare duro per migliorare. Rispetto molto il mio allenatore ed è ovviamente una cosa positiva il fatto che lui creda così tanto in me”.