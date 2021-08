Secondo il Manchester Evening News, l'acquisto di Jack Grealish da parte del Manchester City sarebbe l'unico acquisto monstre che il club farà durante questa sessione di mercato. Infatti la pandemia non ha risparmiato neanche colossi come i citizens, i quali hanno bisogno di numerose cessioni se vogliono acquistare anche Harry Kane. Il Tottenham valuta il suo capitano oltre 100 milioni di sterline e, forte anche dei 3 anni di contratto rimanenti, non ha intenzione di fare sconti. Dal canto suo il giocatore, alla soglia dei 29 anni, vorrebbe trasferirsi in un club che gli permetta di vincere un trofeo, motivo per cui Guardiola farà il possibile per portarlo alla sua corte.