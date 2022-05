Jack Grealish. What a man. Buzzing for him. pic.twitter.com/yFwFQ1D63v — TheMCFCView (@TheMCFCView__) May 23, 2022

Jackè stato in testa e al centro della parata sull’autobus scoperto del, quando la squadra ha festeggiato con migliaia di fan dopo aver vinto il quarto titolo di Premier League in cinque stagioni. Nel corso della festa, visibilmente alterato dall'alcool, ha preso in giro i propri compagni: