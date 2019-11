Josep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio contro l'Atalanta: "Quando un giocatore di movimento va in porta quando mancano dieci minuti e ci sono tanti attaccanti in campo puoi pensare al peggio ma in quel momento abbiamo subito solo un tiro in porta. Ilicic ha fatto molto bene a lasciare la gamba con Claudio".



ILICIC - "Bravo tocca un po' il giocatore quindi non c'è dubbio sia rosso. Sapevamo che loro sono una squadra che se giochi nel campo loro sono molto pericolosi, dovevamo portare il pallone fuori prima, abbiamo sbagliato qualcosa ma il risultato è buono. Penso che gli italiani conoscano bene l'Atalanta, nei primi minuti hanno fatto un tiro da fuori, un gol ma con Walker in porta non hanno fatto molto di più. L'Atalanta è grintosa, la Champions è così. Devi essere cattivo in avanti e dietro perchè ogni avversario ha i suoi momenti. Dovevamo chiuderla ma va bene così. Perché Ederson fuori? Era un po' infortunato alla gamba. Ho fatto tante cazzate nella mia vita come allenatore ma non cambiare un portiere quando non è infortunato (ride ndr). In queste competizioni non si sottovaluta nessuno, vedi i risultati. Voi la conoscete meglio di me l'Atalanta e fare quattro punti con loro è un grande successo per noi".



ALLENARE IN ITALIA - "Venire qui in futuro? Forse. E' stato un piacere venire in Italia a giocare, mi sono trovato benissimo in questo paese ma devo dire che adesso non ci penso perchè sto bene in Inghilterra, campionato strepitoso. Non sono così vecchio".