L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola ha dichiarato in conferenza stampa: "La cosa più incredibile è stata battere il Tottenham dopo l'eliminazione in Champions League. La squadra mi ha dimostrato di avere il carattere e la personalità di chi vuole vincere. Noi cerchiamo sempre di scegliere le persone giuste, quando parlo di mercato con la società chiedo sempre che persona è quel giocatore, la sua mentalità, se è abbastanza competitivo. Non abbiamo quei due-tre giocatori da 100 milioni, ma anche una rosa profonda e con tanta qualità. Tutti sanno reagire ai momenti brutti, lo hanno dimostrato l'anno scorso quando abbiamo perso con Liverpool e Manchester United, andando poi a vincere in trasferta col Tottenham. Non voglio pensarci troppo, ho la testa solo al Burnley. A fine stagione vedremo quello che avremo vinto".