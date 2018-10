L'allenatore del Manchester City Pep Guardiola si è espresso in conferenza stampa sull'eventualità di un ritorno dal Borussia Dortmund dell'attaccante classe 2000 Jadon Sancho, per cui è prevista un diritto di recompra: "Nel calcio mai dire mai, ma credo che se ha deciso di giocare in Germania è perchè non avesse voglia di restare con noi. Abbiamo fatto di tutto per trattenerlo, ma lui ha preferito andare a Dortmund e io non posso che augurargli il meglio".