Pep Guardiola si è rifiutato di parlare del prossimo grande obiettivo del suo Manchester City. Interrogato su Marc Cucurella, lo spagnolo ha chiosato così: “È un giocatore del Brighton, non posso dire altro. Se è possibile vogliamo rinforzarci a sinistra, qualora non lo fosse staremo così e giocheremo con quelli che abbiamo. La nostra rosa ha abbastanza giocatori, non mi lamenterò mai della mia squadra”. Queste le parole dell’allenatore a Sky Sports.