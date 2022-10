Dopo averlo battuto per 3-1, Pep Guardiola ha parlato del Brighton di De Zerbi. Queste le parole dell'allenatore del Manchester City ai microfoni di BBC Match of the Day. "Hanno deciso di giocare la partita uomo contro uomo, siamo stati fortunati a fare il terzo gol. Abbiamo faticato un po', perché abbiamo giocato contro uno degli avversari più duri che si possono affrontare in questo momento. Quando ha la palla il Brighton ha una qualità incredibile: sono davvero un'ottima squadra. In quei momenti dobbiamo essere resilienti e sapevamo che la partita sarebbe stata dura fino alla fine".