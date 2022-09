Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa del nuovo acquisto Erling Haaland, capocannoniere della Premier League con 10 reti in 7 partite: "È eccezionale. Ha tanta ambizione, vuole sempre migliorarsi. È una persona perfetta, un bravo ragazzo. Aveva già queste qualità prima di venire qui, io non ho aggiunto nulla".