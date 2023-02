Pep Guardiola e il suo Manchester City affronteranno il Bristol City negli ottavi di FA Cup. In previsione del match, il catalano ha provato a far concentrare i suoi sull'impegno. “Bisogna fare attenzione perché non perdono da 12 partite e i nostri osservatori dicono che è una buona squadra, l’allenatore ha molta esperienza. Sarà una finale, è una competizione importante. Quando vai in trasferta in FA Cup è sempre dura contro le squadre della Championship. Proveremo a fare una buona partita e cercheremo di passare il turno”.