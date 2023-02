Il Manchester City pareggia in casa del Lipsia nell'andata degli ottavi di Champions League. Al termine dell'incontro Pep Guardiola, che non ha effettuato alcuna sostituzione, ha commentato: "Ho visto i giocatori con la testa bassa. Ho chiesto loro perché e detto loro di tenerla su, è stato davvero buono il modo in cui hanno giocato. Haaland? Si è adattato al 100% al City. Dobbiamo trovarlo di più nel corso della partita e fargli arrivare più passaggi...".