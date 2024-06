Prime pagine 4 giugno: "Juve, Allegri paga Thiago Motta", "Inter-Barella, firmo anch'io", "Mbappé, lo que sonaste"

Calciomercato

Il valzer delle panchine sta per completarsi e con la scelta degli allenatori i club partiranno ufficialmente anche con le campagne di calciomercato che però sono già partite con il colpo Kylian Mbappé del Real Madrid, preso a parametro zero che si prospetta come il più importante dell'intera estate. E inevitabilmente il mercato la fa da padrone anche sulle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi 4 giugno 2024.Tanta Juve, ovviamente, chiamata ad una mini-rivoluzione con Tuttosport che parte dall'annuncio della risoluzione consensuale con Allegri chiusa ieri e con il risparmio economico cheLa Gazzetta dello Sport sottolinea invece ilin dirittura d'arrivo, mentre il Corriere dello Sport lancia l'

In casa Inter è giorno di rivoluzione societaria con la nomina del nuovo CdA e con Tuttosport che spinge permentre la Gazzetta dello Sport fa sognare i tifosi con il rinnovo di Barella che seguirà a quelli di Lautaro e Inzaghi con un semplice:è il titolo di Marca per il super colpo Mbappé dopo una telenovela durata due anni. Questo e molto altro nella nostra gallery dei quotidiani sportivi e non, italiani e non, di oggi, martedì 4 giugno 2024.