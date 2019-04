L'allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha parlato alla vigilia della partita contro il Tottenham per l'andata dei quarti di finale di Champions League: "Il loro nuovo stadio può giocare un ruolo, ma se noi pensiamo solo a ciò che dobbiamo fare in campo, ecco che l'atmosfera non dovrebbe influenzarci più di troppo. Sappiamo che cosa ci attende e come rispondere, se vogliamo superare il turno dobbiamo dimostrare di esserne all'altezza".



Sulle condizione dei suoi giocatori: "Aguero sta meglio, si è allenato con la squadra per la prima volta e l'ho visto bene. Anche Walker sta meglio e Mendy ha recuperato, quindi per domani potrebbero farcela".