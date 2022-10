Erling Haaland sta frantumando tutti i record nel suo avvio di stagione con il Manchester City. Il tecnico degli Sky Blues, Pep Guardiola, ha risposto in conferenza stampa a una domanda sul suo attaccante. In particolare, a chi ha chiesto al tecnico se il segreto del bomber norvegese siano le lasagne cucinategli da Alfie Haaland, papà del giocatore, Guardiola ha detto: "Se è vero potremmo fare un'offerta al papà di Erling per venire a cucinare da noi. Convincerò il presidente ad ingaggiarlo, ma non penso che il segreto dei suoi gol sia solo questo".