Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa in vista della gara d'andata dei quarti di finale di Champions League tra i suoi e il Bayern Monaco. Tra le tante risposte, eccone una sul Napoli, dall'altra parte del tabellone:



"Non voglio parlare del Napoli perché se lo faccio, poi il loro tecnico sarà scontroso con me. E' così suscettibile... (ride, ndr). Quando giochi, quarti di finale, semifinali, finali con gli stessi giocatori, è più facile. C'è la sensazione 'sono stato qui e so cosa fare'. Abbiamo giocato solo una finale di Champions League nella nostra vita. Ma nel momento in cui inizi la partita devi essere al meglio. Questo farà la differenza".



BOTTA E RISPOSTA - Ma a cosa si riferisce Guardiola con le sue parole? il manager catalano aveva speso una frase di elogio nei confronti dei campani dopo il 7-0 rifilato dal City al Lipsia nel ritorno degli ottavi di finale. "Il Napoli è forse la squadra più forte in Europa, così come l'Arsenal", aveva detto. La risposta di Spalletti è arrivata dopo la qualificazione degli azzurri ai danni dell'Eintracht Francoforte: "E' un giochino che si conosce quello di mettere le pressioni addosso all'altro, lo fanno tutti, quindi non mi rende orgoglioso. Che si fa, si mette il Napoli davanti al Manchester City che spende 900 milioni per fare la squadra mentre noi ne spendiamo 9? Si fa il giochino che serve a portarti là, perché poi sicuro devi cadere".