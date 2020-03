Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato al termine della partita vinta 1-0 contro lo Sheffield Wednesday in FA Cup: "Per me era importante vincere e passare il turno anche in vista della sfida di domenica a Old Trafford. Non abbiamo concesso neanche un tiro in porta agli avversari, per questo posso dire che la squadra era pronta. Il campionato oramai non possiamo più vincerlo, ma ci restano sempre FA Cup e Champions League".