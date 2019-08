Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita vinta per 4-0 sul Brighton: "Laporte? Penso sia andato in ospedale. In questo momento non so cosa abbia, ma lo sapremo domani".



SULLA PARTITA - "Non è stata semplice, poche squadre vengono qui e giocano con tale coraggio. I miei giocatori hanno qualità e hanno fatto la differenza, ecco perché abbiamo vinto oggi. Sono sempre stato colpito da Aguero, abbiamo bisogno dei suoi gol".