non ci sta. E' vero, il tecnico spagnolo vuole vederci chiaro dopo le pesanti accuse a carico del Manchester City, che avrebbe violato le leggi finanziarie per quasi un decennio fino al 2018, ma non sopporta la gogna mediatica che proviene soprattutto dai grandi rivali del Liverpool.Il tecnico ex Barcellonae al fango gettato sugli ultimi trionfi del City e, durante la conferenza stampa di vigilia prima della gara di campionato contro l'Aston Villa, è tornato su uno degli episodi più iconici (e tragici, per i tifosi dei Reds) della storia recente della Premier: stagione 2013-14, Gerrard scivola in Liverpool-Chelsea e spalanca la porta a Demba Ba, che segna e di fatto consegna il titolo al City. "Non lo vorresti mai per uno che ha fatto una carriera del genere, ma dico, è colpa nostra? Andiamo.... Qualcosa che è successo nel 2009 o 2010 non ne cambierà un secondo".