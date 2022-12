Il Manchester City batte in amichevole il Girona, ma Pep Guardiola non è soddisfatto. La partita con gli spagnoli non c'entra, il bersaglio è il calendario di Premier League, che ripartirà dopo Natale con il Boxing Day. Una mossa che non soddisfa Guardiola, polemico con i cronisti: "Abbiamo quattro, cinque giocatori di prima squadra fuori. Vedremo come torneranno. Non abbiamo i giocatori ma i cervelloni del calcio, con le loro riflessioni, hanno sfornato questo calendario quindi dovremo giocare".