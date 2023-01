Alla vigilia della partita contro il Southampton, valida per i quarti di finale di Carabao Cup, Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa ed ha salutato anche Gareth Bale, che ha annunciato ieri il suo ritiro dal calcio: "Non ho mai provato ad ingaggiarlo perché era troppo caro. Che giocatore... Ha avuto una carriera fantastica, ha vinto molte cose, penso che abbia rappresentato il Galles più di 100 volte... Ora può diventare un fantastico giocatore di golf. Prima era impegnato, ora forse ha tempo, lo inviterò di nuovo".