Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Lipsia-Manchester City, gara degli ottavi di finale di Champions League. “Non so dove arriveremo quest’anno, ma già passare i gironi è stato difficile. L’obiettivo è fare bene domani per andare ai quarti. Se finissi domani di allenare mi sentirei più che benedetto per quello che ho fatto nella mia carriera, anche se ho la sensazione che, nonostante quello che abbiamo fatto per molti anni, qualunque cosa accada, io personalmente fallirò. Niente per me sarà mai abbastanza”.