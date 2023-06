Dopo la storica stagione appena conclusa, Pep Guardiola inizia a pensare già alla prossima in cui il Manchester City vorrà riconfermarsi sicuramente. In mezzo ci sarà il calciomercato estivo che rischia di portare via Gundogan: "Ho sentito che il Barcellona vuole firmare Gundogan, ma siamo anche noi siamo molto interessati a tenerlo. Spero che resterà con noi. Se il Barça riuscirà a ingaggiarlo, avrà un giocatore fantastico”.