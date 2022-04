Il centrocampista del Manchester City Ilkay Gündogan, in scadenza nel 2023, a Sport1 ha parlato del suo futuro: "A causa delle mie radici, la Turchia la considero molto. Mi piacciono anche gli Stati Uniti, ci sono stato in vacanza diverse volte. Al momento non ci sto pensando. Ho ancora un contratto a Manchester fino al 2023, sono molto felice lì sia dal punto di vista sportivo che privato e posso teoricamente immaginare di finire la mia carriera al City".