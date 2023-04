Il Manchester City vola in testa alla classifica, superando momentaneamente l'Arsenal in vetta alla Premier League. Ma i titoli se li prende, come sempre, Erling Haaland. Con la realizzazione odierna del tiro dal dischetto, l'attaccante norvegese ha centrato i 34 gol stagionali in campionato, raggiunto il record di sempre appartenente a Cole e Shearer.