Wayne Rooney incorona Erling Haaland: è il bomber del Manchester City il miglior giocatore del mondo. L'ex attaccante del Manchester United, nella sua rubrica per il Times, non ha dubbi: "Chi vincerà il Pallone d'Oro? Sicuramente lui. Messi è il migliore di tutti i tempi, ma in questo momento nessuno gioca meglio di Haaland . È il migliore al mondo; è finita l'era Messi-Cristiano Ronaldo, è cominciata l'era Haaland-Mbappé".