C'è anche Kyle Walker nella lista dei convocati di Pep Guardiola per il ritorno della semifinale di Champions League contro il Real Madrid in programma domani. Il difensore inglese, assente all'andata, ha recuperato e sarà a disposizione dell'allenatore per il big match.



Ecco l'elenco completo



Portieri: Ederson, Steffen, Carson.

Difensori: Walker, Zinchenko, Joao Cancelo, Egan-Riley, Ruben Dias, Stones, Aké, Laporte.

Centrocampisti: Gundogan, Rodrigo, Fernandinho, Lavia, De Bruyne, Bernardo Silva, McAtee, Palmer.

Attaccanti: Sterling, Gabriel Jesus, Grealish, Foden, Mahrez.