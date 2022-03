Il City Football Group, la società proprietaria del Manchester City e che guida una galassia di 10 club calcistici nel mondo, ha presentato un’offerta per acquistare lo storico club brasiliano dell’Atletico Mineiro. Secondo Globo Esporte, l’offerta sarebbe pari a circa 180 milioni di euro (200 milioni di dollari), con l’acquisizione del 51% di una nuova società che controllerebbe il club brasiliano che si trova in una situazione fragile a livello finanziaro, con un indebitamento al 30 giugno 2021 pari a circa 240 milioni di euro e per questo l’operazione potrebbe accelerare nuovamente nelle prossime settimane. Il City Football Group si prepara così ad ampliare il suo impero anche al Sud America. L’Atletico Mineiro è infatti campione in carica del campionato brasiliano, vinto nella passata stagione per la seconda volta nella sua storia trascinata dai gol dell’ex Porto e Zenit Hulk.