Dopo tanto silenzio, Benjamin Mendy ha raccontato la sua versione dei fatti, difendendosi dalle accuse di stupro, tentato stupro e violenza sessuale che pendono sul suo capo. Il 28enne difensore francese, come rilanciato da SPORT, ha riconosciuto di aver dormito con molte donne ma ha negato con forza la non consensualità degli atti commessi. "Non sono Brad Pitt, sono loro ad essere venute da me. Se volevano fare sesso, tutto andava bene" – ha affermato Mendy - “Se una donna mi avesse detto che non voleva fare sesso, l’avrei accettato e tutto si sarebbe fermato lì".



Il giocatore rischia l’ergastolo per gli eventi avuti presumibilmente luogo tra l’ottobre 2018 e l’agosto 2021.