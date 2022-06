La campagna acquisti del Manchester City non si ferma ad Haaland. Dopo aver preso il centravanti norvegese dal Borussia Dortmund e senza dimenticare l'attaccante argentino Julian Alvarez parcheggiato al River Plate fino a luglio, i campioni d'Inghilterra sono pronti ad annunciare un altro colpo di mercato: il mediano inglese Kalvin Phillips è in arrivo dal Leeds per circa 50 milioni di euro più altri 10 milioni di bonus. Il prossimo obiettivo di Guardiola è Marc Cucurella, terzino sinistro spagnolo in forza al Brighton.



MERCATO IN USCITA - Sul piede di partenza c'è Gabriel Jesus. L'attaccante brasiliano è praticamente un nuovo giocatore dell'Arsenal, che pagherà 52 milioni di euro circa per il suo cartellino. Inoltre può partire anche Sterling, nel mirino del Chelsea.

In uscita dal Manchester City ci sono poi due giovani: l'attaccante esterno Sam Edozie è destinato al Bayer Leverkusen in Germania, mentre il difensore CJ Egan-Riley andrà al Burnley allenato da Vincent Kompany.