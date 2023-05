Bernardo Silva è da diverse settimane uno dei grandi nomi che viene collegato al Paris Saint Germain per la prossima stagione, con la squadra parigina che intende andare al prossimo calciomercato con l'idea di rafforzare la rosa. Lo riporta Fichajes.net.



CHE CIFRA ! - Nonostante l'importanza del centrocampista per Guardiola, il club inglese non chiude completamente la porta d'uscita per il portoghese, al punto che i Citizens, come è noto nei giorni scorsi, chiederanno circa 90 milioni di euro per il calciatore che ha totalizzato 298 partite in cui ha realizzato 53 gol e 58 assist da quando è arrivato nel 2017 proveniente dal Monaco.