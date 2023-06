Kevin Grealish, papà del fantasista del Manchester City, ha raccontato diversi retroscena in merito alla festa che i Citizens hanno tenuto a seguito dalla vittoria della Champions League contro l'Inter.



"Con le feste al Manchester City sono molto brillanti - le parole di Grealish Senior -. Ho visto il conto di una di esse e vi svelo la cifra: ben 47mila sterline (circa 55 mila euro). Per onestà devo dirmi che non comprendeva solo le consumazioni di Jack. E quella sera è tornato pure presto a casa!".