Curiosità da Istanbul: il proprietario del Manchester City Mansur Zayed Al Nahyan torna allo stadio a vedere la sua squadra 13 anni dopo l'ultima volta. Lo sceicco sarà presente sulle tribune dell'Ataturk per la finale di Champions contro l'Inter, ma l'ultima volta che ha seguito i Citizens dal vivo era il 2010. In panchina c'era Roberto Mancini e di quella squadra solo due giocatori sono ancora in attività: James Milner e David Silva.