Il suo periodo di adattamento alla Premier è stato immediato. Erling Haaland sta convincendo tutti al Manchester City e, spazzati i primi dubbi dopo il Community Shield, ha preso a segnare come la macchina che era al Borussia Dortmund. A inizio settembre, il norvegese è già in doppia cifra avendo segnato 10 gol nel campionato inglese. Ma non si accontenta e anzi fissa il prossimo obiettivo. “Mi sento benissimo qui. Sono venuto al City per fare questo, segnare. Anche se mio padre mi dice sempre che ha segnato più gol in Premier lui di me, ma voglio inseguirlo e batterlo”. Haaland senior infatti vanta 18 gol nel massimo campionato inglese, una cifra destinata ad essere superata e di molto dal figlio.